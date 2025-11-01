17.7 C
Prizren
E shtunë, 1 Nëntor, 2025
Liria kthehet në shtëpi, pret Kikën në Prizren

Liria rikthehet sot në shtëpi për t’u përballur me Kikën, në ndeshjen e radhës të Ligës së Parë.

Sfida do të zhvillohet në Stadiumin “Përparim Thaçi”, me fillim nga ora 13:00.

Skuadra prizrenase kërkon të vazhdojë ecurinë pozitive para tifozëve të saj, ndërsa përballë do të ketë një ekip që di të surprizojë. Atmosfera pritet të jetë e zjarrtë, pasi tifozët e Lirisë janë të etur ta shohin sërish skuadrën e zemrës në veprim në fushën e tyre./PrizrenPress.com

Nëna e raporton zhdukjen e vajzës së saj në Prizren
Vëmendja e madhe sot në Prizren: Derbi i të pamposhturve Bashkimi – Sigal Prishtina

Lajmet e Fundit

