Vëmendja e madhe sot në Prizren: Derbi i të pamposhturve Bashkimi – Sigal Prishtina

Sot, gjithë vëmendja e basketbollit kosovar është në Prizren, ku në palestrën “Sezai Surroi” zhvillohet derbi i madh i javës së katërt në ProCredit Superligë ndërmjet Bashkimit dhe Sigal Prishtinës, prej orës 17:00, raporton PrizrenPress.
Të dy skuadrat kanë hyrë fuqishëm në këtë edicion, me nga tri fitore në tri ndeshjet e para, duke e bërë këtë sfidë një përballje të vërtetë të të pamposhturve. Atmosfera pritet të jetë elektrizuese, ndërsa interesimi i tifozëve është i jashtëzakonshëm.
Bashkimi këtë sezon po përfaqëson Kosovën në FIBA Europe Cup, ndërsa Sigal Prishtina garon në Ligën ENBL, çka e bën këtë duel edhe më tërheqës për sportdashësit. Historiku i ndeshjeve mes këtyre dy skuadrave është i mbushur me emocione, rivalitet dhe spektakël — e njëjtë pritet të ndodhë edhe sonte në Prizren./PrizrenPress.com
