3 gola, 3 pikë – Liria shkëlqen në Prizren

By admin

Liria është rikthyer me fitore të madhe para tifozëve të saj, duke mposhtur Kikën me rezultat bindës 3:0, në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren.

Skuadra prizrenase dominoi takimin nga fillimi deri në fund, duke treguar lojë të disiplinuar dhe efikase në sulm, raporton PrizrenPress. Golat e fitores u shënuan nga Fitim Susuri, Silvio Zogaj dhe Egzon Elshani, të cilët siguruan tri pikë të rëndësishme për vazhdimin e kampionatit.

Me këtë fitore, Liria tregon formë solide dhe rikthen entuziazmin në Prizren, duke synuar pozitat e kreut në Ligën e Parë./PrizrenPress.com

Lajmet e Fundit

