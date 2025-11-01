10 C
Prizren
E shtunë, 1 Nëntor, 2025
Sport

Prizreni ka vetëm një “sherif”, Albion Kurtaj – 12 gola e asistime në 15 ndeshje

By admin

Në Prizren, ka vetëm një lojtar që po bën diferencën këtë sezon – Albion Kurtaj.

Sulmuesi i Lirisë po shkëlqen në Ligën e Parë, duke regjistruar 12 gola dhe asistime në 15 ndeshje, një statistikë që e bën të padiskutueshëm në skuadrën bardhezi, raporton PrizrenPress.

Kurtaj është bërë udhëheqësi i skuadrës, duke dhuruar paraqitje të konsistenta dhe vendimtare në çdo takim. Kontributi i tij ka qenë vendimtar për sukseset e Lirisë, duke e ndihmuar ekipin të mbajë ritmin dhe të qëndrojë në garë për pozitat e larta në tabelë.

Tifozët prizrenas tashmë e kanë pagëzuar me epitetin e merituar: “Në këtë qytet, ka vetëm një sherif./PrizrenPress.com

Lajmet e Fundit

