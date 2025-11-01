10 C
Ballkani gabon në shtëpi, Ferizaj merr një pikë në Suharekë

Ballkani ka bërë hap të gabuar në ndeshjen e xhiros së 12-të të elitës së futbollit kosovar. Tri herë kampioni i Kosovës të shtunën në stadiumin e qytetit në Suharekë, barazoi 1:1 me Ferizajn, ndonëse ishte në epërsi prej një goli.

Walid Hamidi shënoi për 1:0 në minutën e 16-të. Për sulmuesin algjerian ishte goli i dytë i edicionit. Ai harkoi në zonë, ndërsa topin nuk e preku askush nga bashkëlojtarët e tij dhe përfundoi në rrjetë.

Ferizaj reagoi në fillim të pjesës së dytë. Zëvendësuesi Betim Haxhimusa i barazoi shifrat në 1:1 me gjuajtje të fuqishme nga afërsia. Kapiteni i Ferizajt shënoi për rezultatin përfundimtar në minutën e 48-të.

Për Ballkanin ishte barazimi i dytë në katër ndeshjet e fundit, ku i ka edhe dy fitore. Dy barazime në katër ndeshjet e fundit i ka edhe Ferizaj. E ka edhe një fitore e një disfatë.

Ballkani me barazim mbetet në vendin e dytë me 23 pikë. Ka dy pikë më pak se Prishtina që nga ora 18:30 në “Fadil Vokrri” luan ndaj Gjilanit. Kurse Ferizaj ndërkohë ngjitet në vendin e shtatë me 14 pikë, aq sa ka edhe Drenica. Drenica e ka një ndeshje më pak të luajtur.

