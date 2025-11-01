Një grua i bashkohet Vetëvendosjes në Prizren

Lëvizja Vetëvendosje, Qendra në Prizren ka mirëpritur Shqiponja Ukmatën, e diplomuar në Shkenca Kompjuterike, si anëtare e re.
Sipas LVV-së, energji dhe profesionalizmi i grave si Shqiponja janë garancia se ndryshimi po ndodh çdo ditë e më shumë, raporton PrizrenPress.
Njoftimi i plotë i LVV-së:
“Antarësim i ri në Lëvizjen VETËVENDOSJE! Lëvizja VETËVENDOSJE! – Qendra në Prizren mirëpret anëtaren e re, Shqiponja Ukmata, e diplomuar në Shkenca Kompjuterike. Energjia dhe profesionalizmi i grave si Shqiponja janë garancia më e mirë se ndryshimi po bëhet çdo ditë e më shumë”./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/