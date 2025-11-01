10 C
Një grua i bashkohet Vetëvendosjes në Prizren

By admin

Lëvizja Vetëvendosje, Qendra në Prizren ka mirëpritur Shqiponja Ukmatën, e diplomuar në Shkenca Kompjuterike, si anëtare e re.

Sipas LVV-së, energji dhe profesionalizmi i grave si Shqiponja janë garancia se ndryshimi po ndodh çdo ditë e më shumë, raporton PrizrenPress.

Njoftimi i plotë i LVV-së:
“Antarësim i ri në Lëvizjen VETËVENDOSJE! Lëvizja VETËVENDOSJE! – Qendra në Prizren mirëpret anëtaren e re, Shqiponja Ukmata, e diplomuar në Shkenca Kompjuterike. Energjia dhe profesionalizmi i grave si Shqiponja janë garancia më e mirë se ndryshimi po bëhet çdo ditë e më shumë”./PrizrenPress.com

