Kubëzohen rrugët e fshatit Kuk në Dragash

By admin

Kryetari i Dragashit, Bexhet Xheladini, sot vizitoi njërin prej 20 akseve rrugore që po kubëzohen në fshatin Kuk.

“Sot vizitova njërin nga 20 akset rrugore që po kubëzohen në Kuk. Ky projekt do të përmirësojë qarkullimin dhe sigurinë e banorëve tanë”, tha Xheladini, raporton PrizrenPress.

Një grua i bashkohet Vetëvendosjes në Prizren
Bashkimi bindës në derbi, ndal fitoret e Sigal Prishtinës në Prizren

