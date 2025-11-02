Prizreni sot zbret në fushën e Feronikelit

Sot, Prizreni do të zhvillojë ndeshjen e radhës në kuadër të Raiffeisen Ligës së Parë, duke u përballur në transfertë me Feronikelin.
Takimi do të luhet në stadiumin “Rexhep Rexhepi” dhe pritet të nisë në ora 13:00, raporton PrizrenPress.
Skuadra prizrenase është përgatitur me intensitet gjatë javës dhe synon të marrë rezultat pozitiv në këtë sfidë të rëndësishme. Nga klubi është bërë e ditur se ekipi është i motivuar dhe i gatshëm të japë maksimumin për ngjyrat e Prizrenit.
Një fitore e mundshme do të ishte me peshë për pozitat në tabelë dhe moralin e skuadrës në vazhdim të kampionatit./PrizrenPress.com
