Artan Abrashi takon deputeten shqiptare në Kroaci, Ermina Lekaj Perlaskaj

Në një ditë me diell në zemër të Prizrenit, kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës, Artan Abrashi, është takuar me deputeten shqiptare në Parlamentin e Kroacisë, Ermina Lekaj Perlaskaj, raporton PrizrenPress.
Përmes një postimi në rrjete sociale, Abrashi ka shprehur vlerësimin e tij për kontributin dhe përkushtimin e Perlaskajt ndaj komunitetit shqiptar në Kroaci dhe më gjerë.
“Në këtë ditë të bukur me diell në Shadërvan, pata kënaqësinë të takoj deputeten ikonë të shqiptarëve në Kroaci, znj. Ermina Lekaj Perlaskaj. Një grua e jashtëzakonshme që me punë, dinjitet e dashuri për atdheun nderon shqiptarët kudo”, ka shkruar Abrashi./PrizrenPress.com
