19.4 C
Prizren
E hënë, 3 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Policia në Prizren sekuestron tre patenta për tejkalim të shpejtësisë

By admin

Njësitet e Trafikut Rajonal në Prizren kanë sekuestruar tre patentë shoferi pas shkeljesh të rënda të kufirit të lejuar të shpejtësisë. Operacioni u realizua më 29 dhe 31 tetor 2025, duke përdorur vetura inteligjente, radarë mobil dhe radarë statik.

Gjatë kontrolleve në zonën me shpejtësi të kufizuar 50 km/h, janë regjistruar shpejtësi prej 104 km/h, 107 km/h dhe 140 km/h.

Dy shoferë janë gjobitur me 500 euro, kanë marrë 5 pikë negative dhe u është ndaluar drejtimi i mjetit për 6 muaj, ndërsa një shofer tjetër është gjobitur me 300 euro, ka marrë 3 pikë negative dhe ndalim të drejtimit për 3 muaj.

Policia ka bashkëngjitur fotografi, video-incizime dhe fletëparaqitje zyrtare të kundërvajtjeve. Autoritetet apelojnë tek të gjithë shoferët që të respektojnë rregullat e trafikut dhe të rrisin ndërgjegjësimin për sigurinë rrugore.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Artan Abrashi dhe partnerët e koalicionit takohen në Shatërvan: Fitorja e Prizrenit është e pashmangshme
Next article
Ndërprerje e energjisë sot në Gorozhub, Mile, Plane dhe një pjesë të Zhurit

Më Shumë

Lajme

Një grua i bashkohet Vetëvendosjes në Prizren

Lëvizja Vetëvendosje, Qendra në Prizren ka mirëpritur Shqiponja Ukmatën, e diplomuar në Shkenca Kompjuterike, si anëtare e re. Sipas LVV-së, energji dhe profesionalizmi i grave...
Fokus

Ndalohet sasi e fillerëve në pikën kufitare të Vërmicës

Gjatë kontrolleve të rregullta në pikëkalimin kufitar në Vërmicë, zyrtarët e Doganës së Kosovës kanë zbuluar një sasi të konsiderueshme produktesh farmaceutike të pa...

Totaj në bisedime me Zafir Berishën për koalicion në Prizren

Përvjetori i Adnan Abrashit| 12 vjet pa publicistin që nuk heshti kurrë përballë padrejtësive

Roja lidhet për një pemë, 3 persona të armatosur futen në një kompani private në Rahovec

Reshjet e shiut shkaktojnë rrëshqitje dheu e bllokim rrugësh në Prizren

Fatos Nano, një nga figurat më të gjithanshme të jetës publike shqiptare

3 gola, 3 pikë – Liria shkëlqen në Prizren

“Shko në prokurori”, debati Totaj-Abrashi

Bashkimi synon fitoren e parë në FIBA Europe Cup ndaj skuadrës franceze Dijon

Ballkani gabon në shtëpi, Ferizaj merr një pikë në Suharekë

Prizren Classical Fest 2025 sjell muzikën klasike në zemër të qytetit këtë fundjavë

Në Dragobil u përkujtua dëshmori Ali Murat Paçarizi në 27-vjetorin e rënies për liri

Rikthehet kalimi pa kontrolle i automjeteve në kufirin Kosovë-Shqipëri 02.11.2025 16:38

Kontrabandë mallrash nga Pogaj i Shqipërisë drejt Gorozhubit të Kosovës, ndalohet tregtari 43-vjeçar

Trajneri i Malishevës jep dorëheqje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne