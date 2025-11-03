19.4 C
Prizren
E hënë, 3 Nëntor, 2025
Ndërprerje e energjisë sot në Gorozhub, Mile, Plane dhe një pjesë të Zhurit

By admin

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se gjatë ditës së sotme do të ketë ndërprerje të përkohshme të energjisë elektrike në disa fshatra të komunës së Prizrenit, për shkak të punimeve që po realizohen në kuadër të projekteve investive në rrjetin elektrik.

Sipas njoftimit të KEDS-it, nga TS 35/10[kV] Zhuri do të ndërpritet dalja 10[kV] Dobrusht–Gorozhup (kodi: 30035008) në dy periudha kohore – nga ora 09:00 deri në 10:00 dhe nga ora 15:30 deri në 16:00.

Fshatrat që do të preken nga ndërprerja janë: Gorozhubi, Mile, Plane dhe një pjesë e Zhurit.
Ndërprerja, sipas KEDS-it, bëhet për krijimin e kushteve të punës pa tension dhe manipulimin me ndarës TM.

Po ashtu, gjatë kësaj kohe, nga e njëjta dalje, pa energji elektrike nga ora 09:00 deri në 16:00, do të mbetet edhe NS 10/0.4[kV] Planeja II (kodi: 30035008010), që furnizon me rrymë vendbanimin Plane.

Këto punime zhvillohen si pjesë e projekteve investive të KEDS-it, të cilat përfshijnë ndërrimin e transformatorit, ndarësve dhe ormanit të TU-së në Planeja.

