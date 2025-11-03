15.5 C
Prizren
E hënë, 3 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Drejt përfundimit faza e parë e ujësjellësit për katër fshatra të Prizrenit

By admin

Po vazhdojnë me intensitet punimet në kuadër të projektit “Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit për fshatrat Krushë e Madhe, Piranë, Zojzë dhe Medvec”, që po realizohet si bashkëfinancim mes Ministrisë së Ekonomisë, KRU “Gjakova” dhe Komunës së Prizrenit.

Ky projekt, që synon të sigurojë furnizim të qëndrueshëm me ujë të pijshëm për banorët e katër fshatrave, është në fazën përfundimtare të fazës së parë të punimeve, përcjell Telegrafi.

Sipas marrëveshjes, Ministria e Ekonomisë ka participuar me 700 mijë euro, ndërsa KRU “Gjakova” dhe Komuna e Prizrenit kanë kontribuar secila me nga 300 mijë euro.

Ky investim i përbashkët vlerësohet si një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore për zonat rurale të Prizrenit, që do të ndikojë drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe shërbimeve publike për komunitetin lokal.

Previous article
Shaqir Totaj: Prizreni po bëhet gjithnjë e më i gjelbër – përuruam parkun e ri pas atij të Ortakollit

Më Shumë

Sport

Nis shitja e biletave për ndeshjen Bashkimi–Sigal Prishtina

Bashkimi ka njoftuar se nga e premtja do të nisë shitja e biletave për ndeshjen e radhës kundër Sigal Prishtinës, e cila pritet të...
Lajme

Artan Abrashi takon deputeten shqiptare në Kroaci, Ermina Lekaj Perlaskaj

Në një ditë me diell në zemër të Prizrenit, kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës, Artan Abrashi, është takuar me deputeten shqiptare...

Punëtori humb jetën pasi ra nga skelet e një ndërtese në Prizren

OVL-UÇK reagon për mospërfshirjen e veteranëve në rritjen e pagave

Abrashi pa vija të kuqe, ju dërgon ftesë për koalicion të gjitha partive politike në Prizren

Rikonstruktimi i shkollës “Besim Ndrecaj” sjell kushte moderne për nxënësit e Malësisë së Re në Prizren

Kryeprokurori i Prizrenit: Lufta kundër korrupsionit nuk do të ndalet as para dyerve të prokurorisë

Përurohet parku i ri në lagjen ‘Ortakoll’ të Prizrenit

Policia shqiptoi për 24 orë, rreth dy mijë e 500 gjoba në trafik

Arrestohet djali në Malishevë, dyshohet se rrahu nënën

Po finalizohet Amfiteatri në Bellobrad të Dragashit

Zbulohet përmendorja e Lekë Dukagjinit në Shpenadi të Prizrenit

Besnik Krasniqi reagon pas dorëheqjeve në AAK-Prizren: Disa njerëz ndërrojnë anë për një vend pune

Ndërprerje e energjisë sot në Gorozhub, Mile, Plane dhe një pjesë të Zhurit

Prizreni mposhtet minimalisht nga Feronikeli

Policia në Prizren sekuestron tre patenta për tejkalim të shpejtësisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne