Biletat për ndeshjen Bashkimi – Cibona dalin nesër në shitje

Klubi i Bashkimit ka njoftuar se nesër, nga ora 11:00, do të fillojë shitja e biletave për ndeshjen kundër ekipit kroat Cibona Zagreb, e cila zhvillohet në kuadër të FIBA Europe Cup, raporton PrizrenPress. Shitja do të bëhet para palestrës sportive “Sezai Surroi” në Prizren.

Sipas njoftimit të klubit, çdo person mund të blejë deri në katër bileta, ndërsa një biletë vlejnë për një hyrje, pa përjashtim moshe. Çmimi i biletave është 3 euro për tribunë dhe 15 euro për sektorin VIP.

Nga Bashkimi u bë thirrje për përkrahje të madhe në këtë ndeshje të rëndësishme ndërkombëtare.

“Të martën, të gjithë në palestër! Përkrahje maksimale për djemtë tanë në arenën europiane!”, thuhet në njoftimin e klubit prizrenas./PrizrenPress.com

