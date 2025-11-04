11.2 C
Vjedhje e rëndë në një banesë në Prizren, grabiten stoli ari, para e orë

By admin

Në një banesë në rrugën “William Woker” në Prizren ka ndodhur një vjedhje e rëndë.

Ngjarja ka ndodhur më 31 tetor, ndërsa është raportuar në polici më 3 nëntor.

“Rr. William Woker, Prizren / 31.10.2025 – 23:50. Më 03.11.2025 është raportuar se në banesën e viktimës femër dhe mashkull kosovarë, ka ndodhur një vjedhje e stolive të arit, parave të gatshme dhe orëve të dorës”, thuhet në raportin 24-orësh të policisë.

Rasti është duke u hetuar.

