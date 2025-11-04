Vjedhje e rëndë në një banesë në Prizren, grabiten stoli ari, para e orë

Në një banesë në rrugën “William Woker” në Prizren ka ndodhur një vjedhje e rëndë.
Ngjarja ka ndodhur më 31 tetor, ndërsa është raportuar në polici më 3 nëntor.
“Rr. William Woker, Prizren / 31.10.2025 – 23:50. Më 03.11.2025 është raportuar se në banesën e viktimës femër dhe mashkull kosovarë, ka ndodhur një vjedhje e stolive të arit, parave të gatshme dhe orëve të dorës”, thuhet në raportin 24-orësh të policisë.
Rasti është duke u hetuar.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren