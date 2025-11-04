11.2 C
Prizren
E martë, 4 Nëntor, 2025
Sulmoi me thikë dy persona në Suharekë, arrestohet i dyshuari

By admin

Një person është arrestuar mbrëmjen e së hënës, pasi i njëjti dyshohet se kishte sulmuar me thikë dy burra në Suharekë.

Sipas raportit 24-orësh, viktimat kanë pësuar lëndime të rënda trupore dhe janë dërguar për tretman mjekësor.

“Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e Policisë.

Vjedhje e rëndë në një banesë në Prizren, grabiten stoli ari, para e orë
Arrestohet një person në Prizren për kanosje ndaj policit

