11.2 C
Prizren
E martë, 4 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Arrestohet një person në Prizren për kanosje ndaj policit

By admin

Një person është arrestuar pas një incidenti në “Kthesën e Buqes” në Prizren, ku dyshohet se ka kanosur një zyrtar policor gjatë shqiptuarjes së një tikete për kundërvajtje në komunikacion.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.

“Kthesa e Buqes, Prizren / 03.11.2025 – 16:10. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi ka kanosur zyrtarin policor deri sa ishte duke i shqiptuar një tiketë për kundërvajtje në komunikacion. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet ne raport./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Sulmoi me thikë dy persona në Suharekë, arrestohet i dyshuari
Next article
Albin Kurti propozon: Unë Ministër i Jashtëm, Glauk Konjufca Kryeministër

Më Shumë

Sport

Ballkani gabon në shtëpi, Ferizaj merr një pikë në Suharekë

Ballkani ka bërë hap të gabuar në ndeshjen e xhiros së 12-të të elitës së futbollit kosovar. Tri herë kampioni i Kosovës të shtunën...
Lajme

Në Suharekë thirret takim i jashtëzakonshëm pas një rasti të rëndë të dhunës në familje

Mekanizmi Komunal Kundër Dhunës në Familje në Komunën e Suharekës ka mbajtur një takim të jashtëzakonshëm pas raportimit të një rasti të rëndë të...

Për Fatos Nanon

Fatos Nano, një nga figurat më të gjithanshme të jetës publike shqiptare

Duda Balje reagon përsëri pas shkarkimit të anëtarëve të partisë së saj nga postet qeveritare

Përurohet parku i ri në lagjen ‘Ortakoll’ të Prizrenit

PDK-ja dhe Vetëvendosja bëjnë koalicion për balotazhin në Dragash

Rikthehet kalimi pa kontrolle i automjeteve në kufirin Kosovë-Shqipëri 02.11.2025 16:38

Përvjetori i Adnan Abrashit| 12 vjet pa publicistin që nuk heshti kurrë përballë padrejtësive

34-vjeçari bie nga skeletet dhe vdes- Ky është pronari i kompanisë nga Malisheva që u arrestua, kishte urdhër për ndalimin e punimeve

Kapet gjysmë kilogrami kokainë në Vërmicë (FOTO)

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Cibona dalin nesër në shitje

Një grua i bashkohet Vetëvendosjes në Prizren

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës: Subjektit biznesor ia ndaluam punimet, por nuk respektuan vendimin

Cilësia e ujit në Prizren brenda standardeve, përjashtim fshati Muradem

Prizreni sot zbret në fushën e Feronikelit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne