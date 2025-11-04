Arrestohet një person në Prizren për kanosje ndaj policit

Një person është arrestuar pas një incidenti në “Kthesën e Buqes” në Prizren, ku dyshohet se ka kanosur një zyrtar policor gjatë shqiptuarjes së një tikete për kundërvajtje në komunikacion.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
“Kthesa e Buqes, Prizren / 03.11.2025 – 16:10. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi ka kanosur zyrtarin policor deri sa ishte duke i shqiptuar një tiketë për kundërvajtje në komunikacion. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet ne raport./PrizrenPress.com
