Arrestohet një person në Prizren për kanosje ndaj policit

admin

Një person është arrestuar pas një incidenti në “Kthesën e Buqes” në Prizren, ku dyshohet se ka kanosur një zyrtar policor gjatë shqiptuarjes së një tikete për kundërvajtje në komunikacion.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.

“Kthesa e Buqes, Prizren / 03.11.2025 – 16:10. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi ka kanosur zyrtarin policor deri sa ishte duke i shqiptuar një tiketë për kundërvajtje në komunikacion. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet ne raport./PrizrenPress.com

Sulmoi me thikë dy persona në Suharekë, arrestohet i dyshuari
Albin Kurti propozon: Unë Ministër i Jashtëm, Glauk Konjufca Kryeministër

