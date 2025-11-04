11.2 C
Prizren
E martë, 4 Nëntor, 2025
Dogana ndalon mallra të falsifikuara me markën “Apple”

By admin

Dogana e Kosovës ka ndaluar një sasi të konsiderueshme mallrash që dyshohen se shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale të kompanisë “Apple”.

“Gjatë kontrollit të detajuar janë ndaluar 2,000 copë mbushës telefoni dhe 20 orë të mençura (smartwatch) që bartnin shenjat dalluese të markës ‘Apple’”, thuhet në njoftimin e Doganës së Kosovës.

Më tej, institucioni thekson se “ky veprim është pjesë e angazhimeve të vazhdueshme të Doganës së Kosovës për mbrojtjen e pronësisë intelektuale, luftimin e mallrave të falsifikuara, si dhe mbrojtjen e konsumatorëve dhe bizneseve të ligjshme në tregun e vendit”./PrizrenPress.com

E dhimbshme: Pas një sëmundje të rëndë, vdes profesori nga Suhareka

