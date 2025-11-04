Coftinari kokëbardhë i lëshuar sërish në habitatin e tij natyror në Parkun Kombëtar “Sharri”

Një individ i llojit të shpendit Coftinari kokëbardhë (Gyps fulvus), i njohur ndryshe si Shkaba, është rehabilituar dhe lëshuar sërish në natyrë pas një trajtimi njëjavësh nga autoritetet dhe organizatat ekologjike.
Shpendi ishte gjetur më 19 tetor 2025 në gjendje të rëndë fizike dhe shëndetësore në zonën buferike të Parkut Kombëtar “Sharri”, mbi fshatin Gotovush.
Rastin e raportoi një anëtar i Shoqatës Ekologjike nga Shtërpca, dhe menjëherë u njoftua DAPK “Sharri”, e cila, në bashkëpunim me Shoqatën Ekologjike, siguroi strehimin, përkujdesjen veterinarie dhe ushqimin e nevojshëm për zogun.
Pas ekzaminimeve, u konstatua se individi ishte në gjendje të vështirë për shkak të fluturimit të gjatë dhe mungesës së ushqimit disa javor.
Në aktivitetin e lëshimit morën pjesë, përveç zyrtarëve të DAPK “Sharri” dhe Shoqatës Ekologjike Shtërpcë, edhe pjesëtarët e KFOR-it Polak, ndërsa koordinimi u mbajt edhe me zyrtarët e Institutit për Mbrojtjen e Natyrës.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren