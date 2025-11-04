Dy gjyqtarë të rinj nisin angazhimin në Gjykatën Themelore të Prizrenit

Gjykata Themelore në Prizren ka bërë të ditur se Kryetarja e Gjykatës ka pritur në takim dy gjyqtarët e rinj, të cilët nga sot fillojnë angazhimin e tyre në këtë institucion, raporton PrizrenPress.
Bëhet fjalë për gjyqtaren Hyra Duraj dhe gjyqtarin Floridin Osmanaj, të cilët pas përfundimit me sukses të trajnimit fillestar për gjyqtarë në Akademinë e Drejtësisë, kanë filluar punën praktike në Gjykatën Themelore në Prizren, dhe më pas do të vazhdojnë me angazhim të plotë në departamentet përkatëse, sipas ngarkesës me lëndë dhe nevojave të gjykatës.
“Kryetarja e gjykatës ju uroi gjyqtarëve mirëseardhje dhe suksese në rrugëtimin e tyre të ri profesional, duke shprehur gatishmërinë për bashkëpunim dhe mbështetje të plotë me qëllim të forcimit të sistemit gjyqësor, po ashtu nga gjyqtarët kërkoj përkushtim dhe angazhim të lartë në punë”, thuhet në njoftim.
Sipas Gjykatës Themelore në Prizren, së bashku me degët në Suharekë dhe Dragash, aktualisht janë gjithsej 37 gjyqtare dhe gjyqtarë, të ndarë si vijon: Gjykata Themelore në Prizren ka 29 gjyqtare/ë, Dega në Suharekë ka 6 gjyqtarë, si dhe Dega në Dragash – 2 gjyqtare/ë./PrizrenPress.com
