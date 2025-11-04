9.3 C
Prizren
E martë, 4 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Dy gjyqtarë të rinj nisin angazhimin në Gjykatën Themelore të Prizrenit

By admin

Gjykata Themelore në Prizren ka bërë të ditur se Kryetarja e Gjykatës ka pritur në takim dy gjyqtarët e rinj, të cilët nga sot fillojnë angazhimin e tyre në këtë institucion, raporton PrizrenPress.

Bëhet fjalë për gjyqtaren Hyra Duraj dhe gjyqtarin Floridin Osmanaj, të cilët pas përfundimit me sukses të trajnimit fillestar për gjyqtarë në Akademinë e Drejtësisë, kanë filluar punën praktike në Gjykatën Themelore në Prizren, dhe më pas do të vazhdojnë me angazhim të plotë në departamentet përkatëse, sipas ngarkesës me lëndë dhe nevojave të gjykatës.

“Kryetarja e gjykatës ju uroi gjyqtarëve mirëseardhje dhe suksese në rrugëtimin e tyre të ri profesional, duke shprehur gatishmërinë për bashkëpunim dhe mbështetje të plotë me qëllim të forcimit të sistemit gjyqësor, po ashtu nga gjyqtarët kërkoj përkushtim dhe angazhim të lartë në punë”, thuhet në njoftim.

Sipas Gjykatës Themelore në Prizren, së bashku me degët në Suharekë dhe Dragash, aktualisht janë gjithsej 37 gjyqtare dhe gjyqtarë, të ndarë si vijon: Gjykata Themelore në Prizren ka 29 gjyqtare/ë, Dega në Suharekë ka 6 gjyqtarë, si dhe Dega në Dragash – 2 gjyqtare/ë./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Prizreni do të ketë fusha moderne tenisi, punimet në fazën përfundimtare
Next article
Kërkohet ndihmë për gjetjen e 15 vjeçares nga Prizreni, e zhdukur prej dy ditësh

Më Shumë

Opinione

Fatos Nano, një nga figurat më të gjithanshme të jetës publike shqiptare

Lajmi për ndarjen e Fatos Nanos nga jeta më solli një trishtim të heshtur, por edhe një kujtesë të gjallë të një kohe që...
Lajme

Ndahet nga jeta Fatos Nano

Ish-kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano është ndarë nga jeta në moshën 73-vjeçare. Prej më shumë se 3 javësh Nano gjendej i shtruar në një...

Arrestohet djali në Malishevë, dyshohet se rrahu nënën

LDK-ja në Prizren ende pa vendim për balotazh, Selmanaj: Brenda tri ditësh do ta publikojmë mbështetjen tonë

E dhimbshme: Pas një sëmundje të rëndë, vdes profesori nga Suhareka

Besnik Krasniqi reagon pas dorëheqjeve në AAK-Prizren: Disa njerëz ndërrojnë anë për një vend pune

Kërkohet ndihmë për gjetjen e 15 vjeçares nga Prizreni, e zhdukur prej dy ditësh

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Cibona dalin nesër në shitje

Shaqir Totaj: Prizreni po bëhet gjithnjë e më i gjelbër – përuruam parkun e ri pas atij të Ortakollit

Kubëzohen rrugët e fshatit Kuk në Dragash

LVV forcon aleancat për raundin e balotazhit në Prizren, bashkëpunim me partinë e Albert Kinollit

Ndalohet sasi e fillerëve në pikën kufitare të Vërmicës

Gjykata Supreme ia rrëzon ankesën e kandidatit për kryetar të Mamushës

Arrestohet një person në Prizren për kanosje ndaj policit

LDK-ja dhe PDK-ja bëhen bashkë në Prizren, kundër Abrashit të VV-së

Në Suharekë thirret takim i jashtëzakonshëm pas një rasti të rëndë të dhunës në familje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne