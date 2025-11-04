Kërkohet ndihmë për gjetjen e 15 vjeçares nga Prizreni, e zhdukur prej dy ditësh

Një vajzë e mitur nga Prizreni raportohet të jetë zhdukur më datën 31 tetor.
Bëhet fjalë për 15 vjeçaren Suela Krasniqi, e cila është nga lagjja ‘Jeta e Re’.
Ajo është rreth 1.65 centimetra e gjatë, peshon afërsisht 45 kilogramë dhe ka flokë e sy të zinj.
Sipas informacioneve, ajo kishte dalur nga shtëpia për t’u takuar me shoqet dhe nuk është kthyer më.
Rasti është raportuar edhe në polici më 1 nëntor rreth orës 02:00 të mëngjesit.
Numri kontaktues i familjes është 049657362
Organet e rendit kanë aktivizuar njësitë e kërkimit dhe patrullat në terren, ndërsa Prokurori i rastit ka lëshuar urdhër për zhvillimin e kërkimeve intensive me qëllim që vajza të gjendet sa më shpejt.
“Rasti i fundit “Person i zhdukur” është raportuar më datë 01.11.2025. Sipas raportimit të familjarëve, vajza e tyre 15-vjeçare është larguar nga shtëpia në mbrëmjen e datës 31.10.2025. Policia, në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorin e Shtetit, është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim që personi i zhdukur të lokalizohet dhe të gjendet sa më shpejt”, deklaroi zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren