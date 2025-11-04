9.3 C
Prizren
E martë, 4 Nëntor, 2025
Kërkohet ndihmë për gjetjen e 15 vjeçares nga Prizreni, e zhdukur prej dy ditësh

Një vajzë e mitur nga Prizreni raportohet të jetë zhdukur më datën 31 tetor.

Bëhet fjalë për 15 vjeçaren Suela Krasniqi, e cila është nga lagjja ‘Jeta e Re’.

Ajo është rreth 1.65 centimetra e gjatë, peshon afërsisht 45 kilogramë dhe ka flokë e sy të zinj.

Sipas informacioneve, ajo kishte dalur nga shtëpia për t’u takuar me shoqet dhe nuk është kthyer më.

Rasti është raportuar edhe në polici më 1 nëntor rreth orës 02:00 të mëngjesit.

Numri kontaktues i familjes është 049657362

Organet e rendit kanë aktivizuar njësitë e kërkimit dhe patrullat në terren, ndërsa Prokurori i rastit ka lëshuar urdhër për zhvillimin e kërkimeve intensive me qëllim që vajza të gjendet sa më shpejt.

“Rasti i fundit “Person i zhdukur” është raportuar më datë 01.11.2025. Sipas raportimit të familjarëve, vajza e tyre 15-vjeçare është larguar nga shtëpia në mbrëmjen e datës 31.10.2025. Policia, në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorin e Shtetit, është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim që personi i zhdukur të lokalizohet dhe të gjendet sa më shpejt”, deklaroi  zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.

Dy gjyqtarë të rinj nisin angazhimin në Gjykatën Themelore të Prizrenit

