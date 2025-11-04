8.4 C
Triumf historik: Bashkimi mposht Cibonën në Prizren

By admin

Bashkimi i Prizrenit shkroi histori në FIBA Europe Cup, duke mposhtur gjigantin kroat Cibona Zagreb me rezultat të thellë 89:69.

Para një publiku të zjarrtë në palestrën “Sezai Surroi”, Bashkimi dominoi ndeshjen dhe siguroi fitoren e parë në fazën e grupeve, duke dëshmuar forcën e basketbollit prizrenas në arenën evropiane, raporton PrizrenPress.

Një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për aksidentin në Rahovec ku vdiq një motoçiklist
Abrashi synon të udhëheqë Prizrenin: E njoh qytetin dhe sfidat e tij

