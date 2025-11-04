8.9 C
Prizren
E martë, 4 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Abrashi synon të udhëheqë Prizrenin: E njoh qytetin dhe sfidat e tij

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka folur në emisionin Debat Plus për arsyet e tij se pse duhet të jetë kryetar i kësaj komune.

Abrashi ka theksuar se njohja e thellë e komunës dhe përvoja e tij politike janë faktorë kyç për të udhëhequr Prizrenin.

Express Kredi nga BiCredit

“Në këtë garë kam vendosur të hy, për shkak se besoj që e njoh Prizrenin. Ka kohë që kam filluar aktivitetin tim politik, fillimisht si aktivist, i cili është marrë tema politike, që kanë qenë brengë e komunitetit një kohë të gjatë. Në vitin 2013 jam zgjedhur anëtar i Kuvendit komunal, kam vazhduar me mandatin e dytë po ashtu si anëtar. Kam pasur rastin që për dy vite të jem kryesues i kuvendit Komunal.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Pastaj, në zgjedhjet në zgjedhjet e 2019 jam zgjedhur deputeti i Kuvendit të Kosovës, tri herë radhazi dhe se besoj e njoh edhe mënyrën se si funksionin institucioni. E njoh komunën e Prizrenit, i njoh problemet e Prizrenit, lagjet, fshatrat dhe sfidat që qytetarët ballafaqohen”, ka thënë Abrashi.

Marketing

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Triumf historik: Bashkimi mposht Cibonën në Prizren
Next article
Totaj kërkon edhe një mandat: Qeverisja lokale në Prizren ka performancë të lartë

Më Shumë

Fokus

LVV forcon aleancat për raundin e balotazhit në Prizren, bashkëpunim me partinë e Albert Kinollit

Kandidati i LVV-së për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi ka njoftuar se ka arritur bashkëpunim me Partinë Rome të Bashkuar të Kosovës që drejtohet...
Lajme

Rikthehet kalimi pa kontrolle i automjeteve në kufirin Kosovë-Shqipëri 02.11.2025 16:38

Është rikthyer lëvizja pa kontroll midis Shqipërisë dhe Kosovës. Vendimi ka hyrë në fuqi më 1 nëntor dhe do të zgjasë deri në fund...

Bekim Nerjovaj jep dorëheqje nga AAK-ja në Prizren: Koalicioni me Vetëvendosjen u arrit pa asnjë konsultim

Drejt përfundimit faza e parë e ujësjellësit për katër fshatra të Prizrenit

Bashkimi synon fitoren e parë në FIBA Europe Cup ndaj skuadrës franceze Dijon

Sir David Beckham, legjenda angleze shpallet kalorës nga mbreti Charles

Sulmoi me thikë dy persona në Suharekë, arrestohet i dyshuari

Ballkani gabon në shtëpi, Ferizaj merr një pikë në Suharekë

Andersoni i Bashkimit, MVP i derbit dhe javës

Për Fatos Nanon

Balotazhi i hipokrizisë

PDK-ja dhe LDK-ja lidhin koalicion për balotazhin në Prizren

LDK-ja në Prizren ende pa vendim për balotazh, Selmanaj: Brenda tri ditësh do ta publikojmë mbështetjen tonë

Qeveria vendos për vlerën e pensioneve, ekzekutohen të rritura nga nesër

Duda Balje reagon përsëri pas shkarkimit të anëtarëve të partisë së saj nga postet qeveritare

Ema Helena Vicar shpallet “Miss Kroacia 2025”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne