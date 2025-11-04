8.4 C
Prizren
E mërkurë, 5 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Ndahet nga jeta aktivisti i LDK-së në Prizren, Liri Gashi

By admin

Me pikëllim të thellë është bërë e ditur ndarja nga jeta e Liri Gashit, aktivist dhe nënkryetar i nëndegës së LDK-së në Atmaxhë të Prizrenit.

Kryetari i LDK-së, Driton Selmanaj, ka dërguar telegram ngushëllimi, duke theksuar angazhimin e pandalshëm të Gashit në jetën shoqërore dhe politike të qytetit, si dhe përkushtimin e tij të sinqertë ndaj vlerave të partisë.

“Liri Gashi do t’i mungojë familjes, miqve, bashkëpunëtorëve dhe gjithë strukturave të LDK-së. Kujtimi për të do të mbetet gjithmonë i gjallë në mesin tonë. I lehtë i qoftë dheu i Kosovës”, thuhet në telegramin e Selmanajt./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Totaj kërkon edhe një mandat: Qeverisja lokale në Prizren ka performancë të lartë

Më Shumë

Fokus

Sot varroset 34 vjeçari pasi ra nga skelet në vendin e punës në Prizren

Sot do të varroset 34-vjeçari, i cili vdiq dje pasi ra nga skelet në vendin e punës në Prizren. Varrimi i të ndjerit do të...
Fokus

Kryeprokurori i Prizrenit: Lufta kundër korrupsionit nuk do të ndalet as para dyerve të prokurorisë

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, ka bërë thirrje publike për qytetarët që të raportojnë çdo provë inkriminuese ndaj prokurorëve apo zyrtarëve...

Ballkani gabon në shtëpi, Ferizaj merr një pikë në Suharekë

Bashkimi bindës në derbi, ndal fitoret e Sigal Prishtinës në Prizren

Rikthehet kalimi pa kontrolle i automjeteve në kufirin Kosovë-Shqipëri 02.11.2025 16:38

Policia shqiptoi për 24 orë, rreth dy mijë e 500 gjoba në trafik

Ndahet nga jeta Fatos Nano

Qeveria vendos për vlerën e pensioneve, ekzekutohen të rritura nga nesër

Pas Kinollit, Abrashi bashkon forcat edhe me Erxhan Galushin për garën në Prizren

LDK-ja në Prizren ende pa vendim për balotazh, Selmanaj: Brenda tri ditësh do ta publikojmë mbështetjen tonë

Në Suharekë thirret takim i jashtëzakonshëm pas një rasti të rëndë të dhunës në familje

PDK-ja dhe Vetëvendosja bëjnë koalicion për balotazhin në Dragash

Kurti: Mbi 4 miliardë euro buxheti për vitin 2026, punonjësit e sektorit publik do të marrin edhe pagën e 13-të

Dogana ndalon mallra të falsifikuara me markën “Apple”

Sir David Beckham, legjenda angleze shpallet kalorës nga mbreti Charles

Përurohet parku i ri në lagjen ‘Ortakoll’ të Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne