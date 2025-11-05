“Shaqa bie viktim e pazargjinjëve të PDK-së e LDK-së”, Berisha: Do t’i kushtojë me 9 nëntor

Zafir Berisha, ka komentuar qëndrimet e kandidatit për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, gjatë emisionit Adresa
Ai e ka cilësuar Totajn si të papjekur politikisht, duke paralajmëruar se kjo qasje mund t’i kushtojë në ditën e zgjedhjeve.
“Në këtë lojë, Shaqa është i papjekur politikisht dhe kjo do t’i kushtojë më datën 9, nëse bie viktimë e pazargjinjve të PDK-së e LDK-së,” tha Berisha.
Berisha gjithashtu bëri të ditur se më herët i ishte kërkuar bashkëpunim apo koalicion i përbashkët me Totajn, por ai kishte vendosur të shmangte këtë temë.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/