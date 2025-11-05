Barazim dramatik në Gjonaj: Drini i Bardhë dhe Deçani ndajnë pikët

Ndeshja mes Drinit të Bardhë dhe Deçanit, e cila ishte ndërprerë disa javë më parë, u zhvillua sot në Gjonaj dhe përfundoi me barazim 2–2, raporton PrizrenPress.
Vendasit kaluan në epërsi përmes Caner Gzimit dhe rezultati mbeti deri në pushim.
Me fillim të pjesës së dytë, Ron Tolaj barazoi për Deçanin dhe më pas shënoi golin e dytë për të kaluar mysafirët në epërsi.
Në fund, Albion Muhadri siguroi barazimin për Drinin e Bardhë.
Të dy ekipet treguan përkushtim dhe shpirt gare, duke ofruar një përballje emocionuese për tifozët e pranishëm./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/