10.8 C
Prizren
E mërkurë, 5 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Barazim dramatik në Gjonaj: Drini i Bardhë dhe Deçani ndajnë pikët

By admin

Ndeshja mes Drinit të Bardhë dhe Deçanit, e cila ishte ndërprerë disa javë më parë, u zhvillua sot në Gjonaj dhe përfundoi me barazim 2–2, raporton PrizrenPress.

Vendasit kaluan në epërsi përmes Caner Gzimit dhe rezultati mbeti deri në pushim.

Me fillim të pjesës së dytë, Ron Tolaj barazoi për Deçanin dhe më pas shënoi golin e dytë për të kaluar mysafirët në epërsi.

Në fund, Albion Muhadri siguroi barazimin për Drinin e Bardhë.

Të dy ekipet treguan përkushtim dhe shpirt gare, duke ofruar një përballje emocionuese për tifozët e pranishëm./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Zyrtare: Elon Berisha, trajner i ri i Malishevës
Next article
Totaj: Hasjanët dhe furraxhitë janë krenaria e Prizrenit – me punë dhe dinjitet do t’i japim përgjigjen më të mirë

Më Shumë

Fokus

Policia në Prizren sekuestron tre patenta për tejkalim të shpejtësisë

Njësitet e Trafikut Rajonal në Prizren kanë sekuestruar tre patentë shoferi pas shkeljesh të rënda të kufirit të lejuar të shpejtësisë. Operacioni u realizua...
Lajme

OVL-UÇK reagon për mospërfshirjen e veteranëve në rritjen e pagave

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka reaguar ndaj deklarimeve të sotme të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, në...

Prizreni do të ketë fusha moderne tenisi, punimet në fazën përfundimtare

Rikthehet kalimi pa kontrolle i automjeteve në kufirin Kosovë-Shqipëri 02.11.2025 16:38

Krasniqi me disponim të mirë krah Totajt: Prizreni i Shaqës është Prizreni i ëndrrave tona

Balotazhi i hipokrizisë

Elsa Lila akuza për Festivalin e Këngës: Albina Kelmendi, vodhi votat!

Shqipëri – Kosovë pa kontrolle deri më 28 shkurt 2026

Artan Abrashi takon deputeten shqiptare në Kroaci, Ermina Lekaj Perlaskaj

LVV e Dragashit: Për koalicion me PDK, morëm aprovimin e kryesisë qëndrore të LVV

Zbulohet përmendorja e Lekë Dukagjinit në Shpenadi të Prizrenit

LDK-ja dhe PDK-ja bëhen bashkë në Prizren, kundër Abrashit të VV-së

Bashkimi – Sigal Prishtina, derbi i të pamposhturve

Dy gjyqtarë të rinj nisin angazhimin në Gjykatën Themelore të Prizrenit

Vetaksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, lëndohet një person

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës: Subjektit biznesor ia ndaluam punimet, por nuk respektuan vendimin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne