Zafir Berisha: Shaqir Totaj viktimë e hajdutëve të PDK-së dhe LDK-së

By admin

Kryetari i Bashkimit Demokratik në Prizren, Zafir Berisha, ka reaguar ashpër ndaj kryetarit aktual të Komunës, Shaqir Totaj, duke e cilësuar si “infantil politik”.

Ai ka akuzuar koalicionin PDK-LDK për manipulim të intervistës së tij televizive, duke pretenduar se janë bërë prerje të qëllimshme për të deformuar mesazhin e tij dhe për të ndikuar votuesit në rajonin e Hasit.

“Shaqa si infantil politik që është, edhe njëher paska ra viktim e Hazizit dhe pazargjinjëve rreth tij. Tendenca për ti dhën kahje tjetër një deklaratës time, një në tv. lidhur me arsyen pse unë jam përcaktu për Artanin dhe jo Shaqën, tregon panikun që i ka kapluar kualicionin e hajdutëve PDK-LDK”, shkruan Berisha në Facebook.

“Kur kam folë se kush është Shaqa e kush është Artani, unë nuk e kam besu se Shaqa që e ka pasur babën furraxhi dhe me djersën e ballit e ka rritë dhe shkolluar, ndihet i ofenduar. Përkundrazi, ai duhet të ndihet krenar që është djali i një furraxhi të ndershëm që ka punu edhe në Serbi ku ka lindën Shaqa, për tu kujdesur për mirqenjen e familjesë së vetë me nderë”.

“Unë jamë djali i një muratori që e ka lën shnetën për familjen tonë si mërgimtar në Gjermani, dhe krenohem për këtë, nëse dikush me thotën djali i muratorit, unë do ndihem shumë krenarë, jo i ofenduar! Ata që dojnë me ditën të vërtet se çka kam thën dhe si e kam thën, se kush është Shaqa dhe kush është Artani, munden me përciellën emisionin nga minuta 40, jo pallavrat e Haziz Hodës që po luan… me Shaqën, dhe me prerjet e intervistës time nga bandat e kualicionit të hajdutëve e që po e përdorin në rrijete sociale, për të përfituar ndonjë votë më shumë në rajonin e respektuar Hasit, të cilën si furrtarë e nderojn shqiptarin kudo nëpër botë. Hajna të të gjitha ngjyrave, që jeni bë bashkë me vjedhën Prizrenin, me 9 nëntor e keni fundin”, shkruan ai.

Zafir Berisha: Artan Abrashi mund ta çojë Prizrenin drejt zhvillimit
Dita e tretë e fushatës në Mamushë, kandidatët shpalosin vizionet e tyre për komunën

Kulture

Lidhjet e para të Fan S. Nolit me Biblën

BUJAR MEHOLLI Shkrimet e para dhe drama “Israilitë dhe Filistinë” Qysh në rininë e hershme plot vrull e angazhim social, kur nisi të merret me gazetari...
Fokus

PDK-ja dhe LDK-ja lidhin koalicion për balotazhin në Prizren

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar arritjen e një koalicioni për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike...

Përurohet parku i ri në lagjen 'Ortakoll' të Prizrenit

LDK-ja dhe PDK-ja bëhen bashkë në Prizren, kundër Abrashit të VV-së

3 gola, 3 pikë – Liria shkëlqen në Prizren

Për Fatos Nanon

OVL-UÇK reagon për mospërfshirjen e veteranëve në rritjen e pagave

Vashat e Bashkimit fitojnë derbin ndaj Pejës 03

Prizreni ka vetëm një "sherif", Albion Kurtaj – 12 gola e asistime në 15 ndeshje

Shaqir Totaj: Prizreni po bëhet gjithnjë e më i gjelbër – përuruam parkun e ri pas atij të Ortakollit

Arinjtë vizitojnë vendbanimet në disa rajone të Prizrenit

Prizren Classical Fest 2025 sjell muzikën klasike në zemër të qytetit këtë fundjavë

Dogana e Kosovës sekuestron mallra të padeklaruara në pikën kufitare në Vërmicë, me vlerë rreth 8,000 euro

Bashkimi – Sigal Prishtina, derbi i të pamposhturve

Zyrtare: Elon Berisha, trajner i ri i Malishevës

Ndahet nga jeta Fatos Nano

