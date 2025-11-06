10.7 C
Prizren
E enjte, 6 Nëntor, 2025
Lajme

Dërgohet pa shenje jete një person në spitalin e Prizrenit

By admin

Është dërguar pa shenja jete një person në spitalin e Prizrenit.

Policia po e heton këtë rast, derisa sipas mjekur, dyshohet që është vdekje natyrale.

“Raportohet se në Spitalin e Prizrenit është sjell pa shenja jete viktima mashkull kosovar. Sipas mjekut, dyshohet që është vdekje natyrale”.

“Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raportin e policisë.

