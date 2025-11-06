14.2 C
Tragjedia në Malishevë: Dy vëllezër të vdekur në Gollubovc

By admin

Klankosova.tv ka mësuar se të vdekur janë dy persona, dhe të dy janë vëllezër me njëri-tjetrin.

Poashtu, dyshohet se të dy i vrau një person tjetër që thuhet të jetë nga Komuna e Drenasit.

Në vendin e ngjarjes është gjetur nga policia edhe një armë zjarri, i dyshuari është në arrati.

Nga Policia e Kosovës për Klankosova.tv e kanë konfirmuar rastin vetëm si vrasje e dyfishtë.

Dërgohet pa shenje jete një person në spitalin e Prizrenit
Malishevë: Dy vëllezërit dyshohet se i vrau dhëndri

Lajme

