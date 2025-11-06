Malishevë: Dy vëllezërit dyshohet se i vrau dhëndri

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në fshatin Gollubovc të Malishevës, dyshohet se është dhëndri i tyre.
Kështu kanë bërë të ditur burime të Klankosova.tv, të cilat njoftuan gjithashtu se i njëjti është nga një fshat i komunës së Drenasit.
Të njëjtat burime kanë thënë se në vendin e ngjarjes është gjetur një armë.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren