Malishevë: Dy vëllezërit dyshohet se i vrau dhëndri

By admin

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në fshatin Gollubovc të Malishevës, dyshohet se është dhëndri i tyre.

Kështu kanë bërë të ditur burime të Klankosova.tv, të cilat njoftuan gjithashtu se i njëjti është nga një fshat i komunës së Drenasit.

Të njëjtat burime kanë thënë se në vendin e ngjarjes është gjetur një armë.

