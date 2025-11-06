Astrit Isufi i dyshuar për vrasjen e dyfishtë, ka aktakuzë për dhunë në familje dhe kanosje

Një vrasje e rëndë ka ndodhur sot në fshatin Golluboc të Malishevës. Dhëndrri ka vrarë dy vëllezërit e gruas së tij.
Prokuroria Themelore e Prishtinës ka konfirmuar se i dyshuari, Astrit Isufi, ishte edhe më parë në paraburgim.
Isufi ka aktakuzë për veprat penale ‘Dhunë në familje’ dhe ‘Kanosje’.
“Po ashtu, me datë 07.04.2025, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit për veprat penale ‘Dhunë në familje’, në bazë të nenit 248 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, dhe ‘Kanosje’, sipas nenit 181 të KPRK-së”, kanë njoftuar nga Prokuroria.
