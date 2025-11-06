10.1 C
Prizren
E premte, 7 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Prizreni në rrezik nga ujërat e zeza

By admin

Ndotja masive e tyre në qytetin e Prizrenit është shndërruar në shqetësim serioz edhe për njohësit e fushës.

Sipas Endrit Meleqit, përfaqësues i organizatës “EC Ma Ndryshe”, ndotja e madhe që po i bëhet ujërave të Prizrenit është duke shkatërruar biodiversitetin, raporton Kiks Kosova.

E shkaktari kryesor i kësaj, sipas tij është shkarkimi i ujërave të zeza.

Sa i përket deponisë rajonale të mbeturinave në Landovicë, Meleqi flet për një hulumtim që kanë realizuar pikërisht për këtë deponi dhe ankesat e banorëve rreth saj.

Sipas këtij hulumtimi, më shumë se 97% e të anketuarve kanë përjetuar erë të rëndë dhe ndotje ajri, 89% kanë hasur rrezik për shëndetin publik dhe prani të kafshëve endacake, ndërsa 86% prej tyre kanë shqetësime për ndotjen e ujërave.

Përveç ndotjes së lumenjve nga shkarkimi i ujërave të zeza, Meleqi liston edhe operatorët ekonomikë si fajtorë për ndotje të tyre.

Njohësi i mjedisit tha për emisionin që Drini i Bardhë është ndër më të rrezikuarit si pasojë e ujërave të zeza.

Impiantet sipas Meleqit do të ishin zgjidhje e duhur, por që fatkeqësisht në Prizren është vetëm një dhe ai mbulon vetëm 35 % të banorëve.

Meleqi lut institucionet që të marrin masa të menjëhershme sepse vetëm kështu, ky problem do të minimizohej./Klankosova.tv

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dalin fotografitë e dy vëllezërve që mbetën të vrarë sot në Malishevë
Next article
Totaj: Qasja gjithëpërfshirëse do të shpërblehet me besim dhe votë të qytetarëve

Më Shumë

Lajme

Zafir Berisha mbështet Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

Kryetari i Bashkimit Demokratik të Prizrenit (BD), Zafir Berisha,ka vendosur të mbështesë kandidatin Artan Abrashi në balotazh për kryetar të Prizrenit. “Ky nuk është një...
Lajme

Kërkohet ndihmë për gjetjen e 15 vjeçares nga Prizreni, e zhdukur prej dy ditësh

Një vajzë e mitur nga Prizreni raportohet të jetë zhdukur më datën 31 tetor. Bëhet fjalë për 15 vjeçaren Suela Krasniqi, e cila është nga...

Kjo është marrëveshja PDK – LDK në Prizren (Dokument)

“Shaqa bie viktim e pazargjinjëve të PDK-së e LDK-së”, Berisha: Do t’i kushtojë me 9 nëntor

PDK-ja dhe LDK-ja lidhin koalicion për balotazhin në Prizren

Fillon Festivali Klasik i Prizrenit

Arrestohet një person në Prizren për kanosje ndaj policit

Artan Abrashi takon deputeten shqiptare në Kroaci, Ermina Lekaj Perlaskaj

Ballkani gabon në shtëpi, Ferizaj merr një pikë në Suharekë

Vërmicë: Kapet me marihuanë, ndalohet një shtetas i Shqipërisë

Tragjedia në Malishevë: Dy vëllezër të vdekur në Gollubovc

Kurti: Mbi 4 miliardë euro buxheti për vitin 2026, punonjësit e sektorit publik do të marrin edhe pagën e 13-të

Kendall Jenner shfaqet nudo nga pushimi i saj luksoz

Roja lidhet për një pemë, 3 persona të armatosur futen në një kompani private në Rahovec

Totaj: Qasja gjithëpërfshirëse do të shpërblehet me besim dhe votë të qytetarëve

Qeveria vendos për vlerën e pensioneve, ekzekutohen të rritura nga nesër

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne