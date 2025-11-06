Prizreni në rrezik nga ujërat e zeza

Lumenjtë që i japin frymë qytetit, dalëngadalë po ngufaten.
Ndotja masive e tyre në qytetin e Prizrenit është shndërruar në shqetësim serioz edhe për njohësit e fushës.
Sipas Endrit Meleqit, përfaqësues i organizatës “EC Ma Ndryshe”, ndotja e madhe që po i bëhet ujërave të Prizrenit është duke shkatërruar biodiversitetin, raporton Kiks Kosova.
E shkaktari kryesor i kësaj, sipas tij është shkarkimi i ujërave të zeza.
Sa i përket deponisë rajonale të mbeturinave në Landovicë, Meleqi flet për një hulumtim që kanë realizuar pikërisht për këtë deponi dhe ankesat e banorëve rreth saj.
Sipas këtij hulumtimi, më shumë se 97% e të anketuarve kanë përjetuar erë të rëndë dhe ndotje ajri, 89% kanë hasur rrezik për shëndetin publik dhe prani të kafshëve endacake, ndërsa 86% prej tyre kanë shqetësime për ndotjen e ujërave.
Përveç ndotjes së lumenjve nga shkarkimi i ujërave të zeza, Meleqi liston edhe operatorët ekonomikë si fajtorë për ndotje të tyre.
Njohësi i mjedisit tha për emisionin që Drini i Bardhë është ndër më të rrezikuarit si pasojë e ujërave të zeza.
Impiantet sipas Meleqit do të ishin zgjidhje e duhur, por që fatkeqësisht në Prizren është vetëm një dhe ai mbulon vetëm 35 % të banorëve.
Meleqi lut institucionet që të marrin masa të menjëhershme sepse vetëm kështu, ky problem do të minimizohej./Klankosova.tv
