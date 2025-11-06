10.1 C
Prizreni në rrezik nga ujërat e zeza

By admin

Ndotja masive e tyre në qytetin e Prizrenit është shndërruar në shqetësim serioz edhe për njohësit e fushës.

Sipas Endrit Meleqit, përfaqësues i organizatës “EC Ma Ndryshe”, ndotja e madhe që po i bëhet ujërave të Prizrenit është duke shkatërruar biodiversitetin, raporton Kiks Kosova.

E shkaktari kryesor i kësaj, sipas tij është shkarkimi i ujërave të zeza.

Sa i përket deponisë rajonale të mbeturinave në Landovicë, Meleqi flet për një hulumtim që kanë realizuar pikërisht për këtë deponi dhe ankesat e banorëve rreth saj.

Sipas këtij hulumtimi, më shumë se 97% e të anketuarve kanë përjetuar erë të rëndë dhe ndotje ajri, 89% kanë hasur rrezik për shëndetin publik dhe prani të kafshëve endacake, ndërsa 86% prej tyre kanë shqetësime për ndotjen e ujërave.

Përveç ndotjes së lumenjve nga shkarkimi i ujërave të zeza, Meleqi liston edhe operatorët ekonomikë si fajtorë për ndotje të tyre.

Njohësi i mjedisit tha për emisionin që Drini i Bardhë është ndër më të rrezikuarit si pasojë e ujërave të zeza.

Impiantet sipas Meleqit do të ishin zgjidhje e duhur, por që fatkeqësisht në Prizren është vetëm një dhe ai mbulon vetëm 35 % të banorëve.

Meleqi lut institucionet që të marrin masa të menjëhershme sepse vetëm kështu, ky problem do të minimizohej./Klankosova.tv

Dalin fotografitë e dy vëllezërve që mbetën të vrarë sot në Malishevë
Totaj: Qasja gjithëpërfshirëse do të shpërblehet me besim dhe votë të qytetarëve

