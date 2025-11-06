10.1 C
Dalin fotografitë e dy vëllezërve që mbetën të vrarë sot në Malishevë

By admin

Dy vëllezër mbetën të vrarë sot në Gollubovc të Malishevës, ndërsa dorasi dyshohet të jetë dhëndri i tyre.

Nëpër rrjete sociale kanë nisur të qarkullojnë edhe disa fotografi që pretendojnë se paraqesin pikërisht dy viktimat, Driton dhe Naim Morina.

I dyshuari në këtë rast është Astrit Isufi, dhëndri i tyre.

Siç ka mësuar Klankosova.tv, në momentin kritik, motra dhe mbesa e viktimave kanë qenë në veturë së bashku me Astritin. /Klan Kosova

