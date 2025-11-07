11.3 C
Prizren
E premte, 7 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Arrestohet i dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

By admin

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malieshvë, Astrit Isufi është arrestuar mëngjesin e sotëm.

Policia e Kosovës ka konfirmuar arrestimin e tij.

Policia po ashtu ka thënë se i dyshuari ka marrë trajtim mjekësor në QMF-në e Malishevës, për shkak se kishte mbetur i plagosur gjatë përleshjes dhe më pas është transferuar për në QKUK.

Dy vëllezërit mbetën të vdekur para dyerve të shtëpisë dje në Golluboc të Malishevës. I dyshuari për vrasjen është dhëndri i tyre.

Të afërm të viktimave treguan se i dyshuari ka ardhur ta marrë bashkëshorten, motrën e dy viktimave, e cila po qëndronte te familja pasi disa ditë më parë i vdiq babai.

Në të dalë nga shtëpia, jashtë dyerve të oborrit ka nisur konflikti mes dhëndrit dhe vëllezërve, ndaj të cilëve shtiu me armë dhe i la të vdekur.

I dyshuari edhe më parë kishte pas aktakuzë për dhunë në familje. Atij ishte ngritur aktakuzë në prill të këtij viti për dy vepra penale “Dhunë në Familje” dhe “Kanosje”.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Krejt çka ndodhi dje në Golluboc të Malishevës: Dhëndri vrau dy vëllezër para shtëpisë
Next article
I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë dyshohet se u plagos gjatë përleshjes me viktimat

Më Shumë

Lajme

Malishevë: Dy vëllezërit dyshohet se i vrau dhëndri

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në fshatin Gollubovc të Malishevës, dyshohet se është dhëndri i tyre. Kështu kanë bërë të ditur burime të...
Lajme

Përurohet parku i ri në lagjen ‘Ortakoll’ të Prizrenit

Në lagjen 'Ortakoll' të Prizrenit është përuruar një park i ri publik, i cili përfshin gjelbërim të shtuar, kënde lojërash dhe hapësira rekreative për...

Vërmicë: Konfiskohen 25% e parave të padeklaruara të një udhëtari

PDK-ja dhe LDK-ja lidhin koalicion për balotazhin në Prizren

Vjedhje e rëndë në një banesë në Prizren, grabiten stoli ari, para e orë

Më 28 Nëntor në Prizren përurohet shtatorja e komandantit, Tahir Sinani

Disa zona të Prizrenit mbesin pa ujë shkaku i punimeve në rrjetin ujësjellës

Ndarja e mandateve në Prizren, PDK merr 13 asambleistë, LVV-9

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Cibona dalin nesër në shitje

Totaj për koalicionet e Vetëvendosjes në Prizren: “Të panatyrshme”

Zafir Berisha u bën thirrje banorëve të Billushës të votojnë për Artan Abrashin

Zafir Berisha: Artan Abrashi mund ta çojë Prizrenin drejt zhvillimit

Krejt çka ndodhi dje në Golluboc të Malishevës: Dhëndri vrau dy vëllezër para shtëpisë

Dy gjyqtarë të rinj nisin angazhimin në Gjykatën Themelore të Prizrenit

Tragjedia në Malishevë: Dy vëllezër të vdekur në Gollubovc

Artan Abrashi zbulon arsyen e bashkëpunimit me Zafir Berishën: Na lidh respekti dhe vizioni për Prizrenin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne