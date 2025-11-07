Komuna e Prizrenit vazhdon afatin për aplikim për projektin “Ngritja e pemishteve me pemë arrore”

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural e Komunës së Prizrenit ka njoftuar se është vazhduar afati për thirrjen publike për aplikim të fermerëve për përfitim në kuadër të projektit me bashkëfinancim “Ngritja e pemishteve me pemë arrore”.
Fermerët e interesuar mund të aplikojnë sipas kritereve të përcaktuara dhe të përfitojnë mbështetje për ngritjen e pemishteve, përcjell Telegrafi.
Të gjitha detajet lidhur me thirrjen dhe procedurat e aplikimit mund t’i gjeni në faqen zyrtare të komunës:
https://prizren.rks-gov.net/…/Njoftim-nga-DBZhR-per…
Ky projekt synon të mbështesë zhvillimin e bujqësisë dhe të kontribuojë në rritjen e prodhimit të pemëve arrore në komunën e Prizrenit.
