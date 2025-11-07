10.5 C
Prizren
E premte, 7 Nëntor, 2025


Fokus

Albulena Balaj Halimaj fton qytetarët ta votojnë Shaqir Totajn

By admin

Partia Demokratike e Kosovës ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Nismën Socialdemokrate për balotazhin në Prizren.Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrneit, Shaqir Totaj njoftoi se për bashkëpunim me Albulena Balaj-Halimajn, kandidate për kryetare nga NISMA.

Për këtë bashkëpunim ka njoftuar edhe Balaj-Halimaj e cila ka ftuar qytetarët e Prizrenit të votojnë Totajn në balotazh.

“Në këtë takim, kemi vendosur që fjalët t’i kthejmë në punë dhe të garantojmë stabilitet institucional për mandatin e ardhshëm. Prandaj, të dielën ftoj qytetarët e Prizrenit ta votojnë Shaqir Totajn për kryetar të komunës, në mënyrë që bashkë ta çojmë përpara çdo projekt që e meriton qyteti ynë”- ka shkruar Balaj-Halimaj mes tjerash.

Lajmet e Fundit

