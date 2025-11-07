10.5 C
Prizreni gati për Turneun Memorial të Boksit ‘Komandant Drini’

By admin

Në nderim të heroizmit të Komandant Drinit – Ekrem Rexhës, qyteti i Prizrenit do të presë nesër (8 nëntor 2025) Turneun Memorial të Boksit “Komandant Drini”.

Ngjarja do të zhvillohet në ora 17:00 në Qendrën Sportive “Sezai Surroi”, raporton PrizrenPress.

Ky turne, që tashmë është kthyer në traditë, synon të bashkojë sportistë, qytetarë dhe dashamirë të boksit për një mbrëmje ku forca dhe emocioni ndërthuren me respektin për ata që luftuan për liri.

Organizatorët theksojnë se ky event është më shumë se një garë sportive.

“Boksi është betejë në ring, kujtimi është betejë në shpirt”, thuhet në njoftimin e tyre.

Turneu do të shërbejë si një mundësi për të promovuar sportin dhe për të përkujtuar sakrificën e heroit të kombit, Ekrem Rexha – Komandant Drini. Të gjithë qytetarët janë të ftuar të marrin pjesë dhe të jenë pjesë e këtij nderimi./PrizrenPress.com

