10.5 C
Prizren
E premte, 7 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Varrosen vëllezërit që mbetën të vrarë nga dhëndri i tyre në Malishevë/VIDEO

By admin

Janë varrosur Driton dhe Naim Morina, dy vëllezërit që mbetën të vrarë në fshatin Gollubovc të Malishevës të enjten e 6 nëntorit.

Në pamjet e publikuara nga fshati Mleqan, bëhet e ditur se në ceremoninë mortore morën pjesë një numër i madh i njerëzve, derisa prezente ishte edhe Policia e Kosovës.

I dyshuari për vrasjen e dyfishtë në Malishevë është dhëndri i viktimave, Astrit Isufi, i cili ra në prangat e Policisë mëngjesin e së premtes, derisa mori trajtim në QKUK.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ekspertët alarmojnë pas rastit në Malishevë: Vrasjet po shtohen, shteti duhet të veprojë me urgjencë

Më Shumë

Lajme

Ish-deputetja Mubera Mustafa: Edhe pse jam veterane e LDK-së, e votoj Shaqir Totajn – për arsye të qarta dhe të sinqerta

Në një deklaratë publike gjatë një takimi elektoral në Prizren, ish-deputetja e Kuvendit të Kosovës, Mybera Mustafa, ka shprehur publikisht mbështetjen e saj për...
Lajme

Ndërprerje e energjisë sot në Gorozhub, Mile, Plane dhe një pjesë të Zhurit

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se gjatë ditës së sotme do të ketë ndërprerje të përkohshme të energjisë...

Për Fatos Nanon

Gjendet shëndoshë e mirë Suela Krasniqi nga Prizreni, e raportuar e zhdukur më 31 tetor

Kryeprokurori i Prizrenit: Lufta kundër korrupsionit nuk do të ndalet as para dyerve të prokurorisë

Nderim për Prof. Dr. Faton Kabashin

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë dyshohet se u plagos gjatë përleshjes me viktimat

Prizreni gati për Turneun Memorial të Boksit ‘Komandant Drini’

Prizreni në rrezik nga ujërat e zeza

Dogana ndalon mallra të falsifikuara me markën “Apple”

Prizreni sot zbret në fushën e Feronikelit

Ndahet Çmimi i Poezisë “Xhevdet Bajraj” në Rahovec

Smajl Latifi: Le të mobilizohemi për fitoren që na pret dhe të bëhemi gati për projektet e mëdha

Humb jetën një motoçiklist në Rahovec

Vërmicë: Konfiskohen 25% e parave të padeklaruara të një udhëtari

Zyrtare: Elon Berisha, trajner i ri i Malishevës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne