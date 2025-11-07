10.4 C
Prizren
E shtunë, 8 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

“PDK-ja dhe LDK-ja me u bo bashkë nuk është befasi” – Totaj: Zafa pak e ka tepru

By admin

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka thënë se është befasuar pak nga Zafir Berisha që zgjodhi të përkrahë kundërshtarin e këtij të parit në balotazhin për Prizrenin, Artan Abrashin.

Sidoqoftë, Totaj nuk u duk se po ia zë për të madhe Berishës për veprimin e këtij të fundit.

Express Kredi nga BiCredit

 

“Në njanën anë është befasuese, në anën tjetër nuk është e panatyrshme  sepse unë e konsideroj që dy parti shtetformuese, PDK-ja dhe LDK-ja, me u bo bashkë nuk osht befasi”, ka deklaruar Totaj në DPT Te Fidani në Klan Kosova.

 

“Mirëpo, në anën tjetër, Zafa është pak befasi. Ai nuk ka qenë i gatshëm mos me na përkrahë neve, por në momentet e  fundit nuk e di se çka ndodhi”.

Mund të jetë një imazh i ?ngrohës i ujit, makinë kafeje dhe ?teksti që thotë "???? KONKURSPUNE UNE KONKU RS KAM AMARIER E SHANKIST/ E Adresa: Wesley Clark (Ortakoll) tek banesat Adcesnee/Cak.ololoclel e Liburnisë Te interesuarit mund na kontaktojn e ???? +383 44 493 700?"??

 

“Nuk muj me e komentu sjelljen e tij. Është tip emocional, kaniher thotë çka nuk mënon, mirëpo pak e ka tepru. Por po ia lëmë kohës”.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti

Previous article
Varrosen vëllezërit që mbetën të vrarë nga dhëndri i tyre në Malishevë/VIDEO
Next article
Vdes një këmbësor pasi u godit nga vetura në Prizren, shoferi ishte një polic

Më Shumë

Fokus

Shaqir Totaj falënderon Prizrenin për dashurinë dhe energjinë: Fitorja po vjen

Kryetari aktual i Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili po synon edhe katër vjet në krye të komunës, u shpreh i bindur që do të...
Siguri

Vërmicë: Konfiskohen 25% e parave të padeklaruara të një udhëtari

Në pikën kufitare të Vërmicës, zyrtarët doganorë kanë ndaluar një sasi të mjeteve monetare të padeklaruara që u gjetën në çantën e dorës së...

Policia “ua prish qejfin’ meraklinjve të shpejtësisë në Prizren

Andersoni i Bashkimit, MVP i derbit dhe javës

Totaj kërkon edhe një mandat: Qeverisja lokale në Prizren ka performancë të lartë

Kendall Jenner shfaqet nudo nga pushimi i saj luksoz

Ekspertët alarmojnë pas rastit në Malishevë: Vrasjet po shtohen, shteti duhet të veprojë me urgjencë

Ndahet nga jeta aktivisti i LDK-së në Prizren, Liri Gashi

Vdes një këmbësor pasi u godit nga vetura në Prizren, shoferi ishte një polic

Bashkimi bindës në derbi, ndal fitoret e Sigal Prishtinës në Prizren

Gjendet shëndoshë e mirë Suela Krasniqi nga Prizreni, e raportuar e zhdukur më 31 tetor

Ish-deputetja Mubera Mustafa: Edhe pse jam veterane e LDK-së, e votoj Shaqir Totajn – për arsye të qarta dhe të sinqerta

Kërkohet ndihmë për gjetjen e 15 vjeçares nga Prizreni, e zhdukur prej dy ditësh

Sulmoi me thikë dy persona në Suharekë, arrestohet i dyshuari

Shqipëri – Kosovë pa kontrolle deri më 28 shkurt 2026

Zafir Berisha: Shaqir Totaj viktimë e hajdutëve të PDK-së dhe LDK-së

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne