10.4 C
Prizren
E shtunë, 8 Nëntor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Arrestohet zyrtari policor i dyshuar për aksidentin me fatalitet në Prizren

By admin

Inspektorati Policor i Kosovës (IPK) ka bërë të ditur se ka arrestuar një zyrtar policor të dyshuar për shkaktimin e një aksidenti trafiku me pasojë vdekjen e një këmbësori në Prizren.

Sipas njoftimit të IPK-së, aksidenti ka ndodhur sot rreth orës 18:00 në rrugën “Ismajl Kryeziu” në Prizren, ku një zyrtar policor jashtë detyrës zyrtare, duke drejtuar automjetin e tij privat, ka goditur një këmbësor i cili, fatkeqësisht, ka ndërruar jetë nga plagët e marra.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë hetuesit e IPK-së, njësitë relevante të Policisë së Kosovës dhe prokurori kujdestar nga Prokuroria Themelore në Prizren.

Nga veprimet fillestare hetimore, dyshohet se drejtuesi i automjetit nuk e ka përshtatur shpejtësinë me kushtet e rrugës, duke shkaktuar aksidentin me pasoja fatale.

Lidhur me këtë rast, është iniciuar procedurë penale për veprën “Rrezikim i trafikut publik”, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe ndaluar për 48 orë, me urdhër të prokurorit të shtetit.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vetëvendosja mbyll fushatën: Votoni Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

Më Shumë

Fokus

E dhimbshme: Pas një sëmundje të rëndë, vdes profesori nga Suhareka

Pas një sëmundje të rëndë, ka vdekur ditën e djeshme profesor Faton Kabashi nga Krushica e Poshtme e Suharekës. Lajmi për vdekjen e tij u...
Kulture

Blushi sjell librin e ri ‘pavarësisht përpjekjeve të disave që ai të mos botohej’

Shkrimtari shqiptar, Ben Blushi, tashmë ka gati romanin e tij më të ri…por titulli i së cilit nuk është zbuluar ende. Blushi tha se moszbulimi...

Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Arrestohet një person në Prizren për kanosje ndaj policit

Artan Abrashi zbulon arsyen e bashkëpunimit me Zafir Berishën: Na lidh respekti dhe vizioni për Prizrenin

Astrit Isufi i dyshuar për vrasjen e dyfishtë, ka aktakuzë për dhunë në familje dhe kanosje

Triumf historik: Bashkimi mposht Cibonën në Prizren

Humb jetën një motoçiklist në Rahovec

Artan Abrashi dhe partnerët e koalicionit takohen në Shatërvan: Fitorja e Prizrenit është e pashmangshme

Bashkimi triumfon ndaj Penzës

Vdes një këmbësor pasi u godit nga vetura në Prizren, shoferi ishte një polic

Prizreni mposhtet minimalisht nga Feronikeli

Dalin fotografitë e dy vëllezërve që mbetën të vrarë sot në Malishevë

Kjo është marrëveshja PDK – LDK në Prizren (Dokument)

Zafir Berisha u bën thirrje banorëve të Billushës të votojnë për Artan Abrashin

Policia në Prizren sekuestron tre patenta për tejkalim të shpejtësisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne