14.7 C
Prizren
E shtunë, 8 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Zafir Berisha: Me Artan Abrashin hapim derën e së ardhmes për Prizrenin

By admin

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Prizrenin, Zafir Berisha, ka bërë një thirrje publike drejtuar qytetarëve të Prizrenit për të mbështetur kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi, në balotazhin e 9 nëntorit.

Ai  thekson rëndësinë e këtyre zgjedhjeve për të ardhmen e qytetit dhe nënvizon mbështetjen e pakushtëzuar të subjektit të tij për kandidatin me numrin 105.

“Bashkimi Demokratik i Prizrenit, si partner i koalicionit, mbështet fuqishëm Artan Abrashin, një njeri i përkushtuar dhe vizionar që ka dëshmuar angazhimin e tij për zhvillimin dhe përmirësimin e jetës për qytetin tonë”, shkruan Berisha në Facebook.

Mund të jetë një imazh i një ose më shumë persona dhe teksti që thotë "BiCredit SHPEJT, MIRE, DHE LIRE FILLO FESTAT LARG ME BICREDIT, MUND t PERJETOSH FESTAT ATY KU DESHIRON. WWW.BICREDIT-KS.COM"

Ai u bën thirrje qytetarëve që të dalin në votime dhe të bëhen pjesë e një ndryshimi të madh, duke theksuar se Prizreni ka nevojë për një udhëheqje që sjell progres, punësim dhe drejtësi të barabartë për të gjithë.

“Po! Na nevojitet angazhimi juaj, sepse vetëm së bashku mund të ndërtojmë një Prizren më të mirë,” shton ai, duke kritikuar njëkohësisht “riciklimin e shkollave të vjetra politike që Prizrenin e shohin si mall në treg”.

Berisha përmbyll thirrjen e tij me një mesazh të qartë:

“Hapni derën e së ardhmes për Prizrenin! Votoni Artan Abrashin me numrin 105 dhe mbështesni projektet që do ta çojnë qytetin tonë përpara”/PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti

Previous article
Arrestohet zyrtari policor i dyshuar për aksidentin me fatalitet në Prizren
Next article
Viktima vdiq në vend të ngjarjes, detaje për aksidentin në Prizren që e shkaktoi një polic

Më Shumë

Lajme

Viktima vdiq në vend të ngjarjes, detaje për aksidentin në Prizren që e shkaktoi një polic

Një i moshuar dje humbi jetën pasi u godit me një veturë në Prizren, shoferi i së cilës ishte një polic. Në momentin e goditjes...
Lajme

Kërkohet ndihmë për gjetjen e 15 vjeçares nga Prizreni, e zhdukur prej dy ditësh

Një vajzë e mitur nga Prizreni raportohet të jetë zhdukur më datën 31 tetor. Bëhet fjalë për 15 vjeçaren Suela Krasniqi, e cila është nga...

Kapet me thikë një nxënës në Prizren

Artan Abrashi dhe partnerët e koalicionit takohen në Shatërvan: Fitorja e Prizrenit është e pashmangshme

Më 28 Nëntor në Prizren përurohet shtatorja e komandantit, Tahir Sinani

Vdes një këmbësor pasi u godit nga vetura në Prizren, shoferi ishte një polic

“Syt ja shpofsha”, Bali Muharremaj thotë se është kërcënuar

Kubëzohen rrugët e fshatit Kuk në Dragash

Smajl Latifi: Le të mobilizohemi për fitoren që na pret dhe të bëhemi gati për projektet e mëdha

Dalin fotografitë e dy vëllezërve që mbetën të vrarë sot në Malishevë

Vërmicë: Konfiskohen 25% e parave të padeklaruara të një udhëtari

Barazim dramatik në Gjonaj: Drini i Bardhë dhe Deçani ndajnë pikët

Rikthehet kalimi pa kontrolle i automjeteve në kufirin Kosovë-Shqipëri 02.11.2025 16:38

Ndarja e mandateve në Prizren, PDK merr 13 asambleistë, LVV-9

Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu, koordinon nisjen e hallkave elektronike për parandalimin e dhunës në familje

“Shaqa bie viktim e pazargjinjëve të PDK-së e LDK-së”, Berisha: Do t’i kushtojë me 9 nëntor

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne