14.3 C
Prizren
E shtunë, 8 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Kapet me thikë një nxënës në Prizren

By admin

Policia ka njoftuar se një nxënës në Prizren është raportuar për armëmbajtje pa leje.

Tek nxënësi është gjetur një thikë.

Ai është intervistuar në prani të prindit dhe më pas është liruar në procedurë të rregullt me vendim të prokurorit.

“Është raportuar se një nxënës posedon mjet të mbrehtë. Thika është konfiskuar, ndërsa me vendim të prokurorit i dyshuari është intervistuar në prani të prindit dhe është liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin e Policisë së Kosovës.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Viktima vdiq në vend të ngjarjes, detaje për aksidentin në Prizren që e shkaktoi një polic
Next article
Një grua tenton të vetëvritet në Prizren

Më Shumë

Lajme

Abrashi synon të udhëheqë Prizrenin: E njoh qytetin dhe sfidat e tij

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka folur në emisionin Debat Plus për arsyet e tij se pse duhet të...
Lajme

Zafir Berisha: Artan Abrashi mund ta çojë Prizrenin drejt zhvillimit

Kryetari i Bashkimit Demokratik të Prizrenit (BDP), Zafir Berisha, ka mbajtur sot një takim me strukturat dhe mbështetësit e subjektit të tij politik, ku...

Vashat e Bashkimit fitojnë derbin ndaj Pejës 03

“PDK-ja dhe LDK-ja me u bo bashkë nuk është befasi” – Totaj: Zafa pak e ka tepru

Bashkimi bindës në derbi, ndal fitoret e Sigal Prishtinës në Prizren

Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu, koordinon nisjen e hallkave elektronike për parandalimin e dhunës në familje

Albulena Balaj Halimaj fton qytetarët ta votojnë Shaqir Totajn

Sir David Beckham, legjenda angleze shpallet kalorës nga mbreti Charles

Fatos Nano, një nga figurat më të gjithanshme të jetës publike shqiptare

Gjendet shëndoshë e mirë Suela Krasniqi nga Prizreni, e raportuar e zhdukur më 31 tetor

Ndahet Çmimi i Poezisë “Xhevdet Bajraj” në Rahovec

Vjedhje e rëndë në një banesë në Prizren, grabiten stoli ari, para e orë

Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Një kafe për Prizrenin: Totaj dhe Balaj-Halimaj takohen në prag të balotazhit

Më 28 Nëntor në Prizren përurohet shtatorja e komandantit, Tahir Sinani

Artan Abrashi takon deputeten shqiptare në Kroaci, Ermina Lekaj Perlaskaj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne