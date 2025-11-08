Lirohet nga QKUK-ja Astrit Isufi, i dyshuar për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

I dyshuari për vrasjen e dyfishtë në Malishevë, Astrit Isufi, është liruar nga Klinika e Kirurgjisë Abdominale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Lajmin e ka konfirmuar drejtori i kësaj klinike, Enver Fekaj.
Në bazë të disa pamjeve të publikuara në rrjete sociale, Isufi shihet duke dalë nga ambientet spitalore i prangosur dhe i shoqëruar nga zyrtarët e Policisë së Kosovës.
Në ambientet e QKUK-së, sot është zhvilluar edhe seanca dëgjimore për Isufin nga Gjykata Themelore e Gjakovës. Klankosova.tv ka kontaktuar edhe me zëdhënësin e kësaj gjykate, Lekë Muqaj, i cili pohoi se pritet shpejt që të merret vendimi për të dyshuarin për vrasjen e dyfishtë në fshatin Golluboc të Malishevës.
Astrit Isufi nga Sankoci i Drenasit është i dyshuari kryesor për vrasjen e dy vëllezërve Morina, Dritonin dhe Naimin, më 6 nëntor para shtëpisë së tyre në fshatin Golluboc të Malishevës.
Pas kryerjes së veprës, Isufi ishte arratisur dhe Policia kishte arritur ta kapte vetëm një ditë pas në një shtëpi të pabanuar në fshatin Pllaçicë të Malishevës. Ai u gjet me plagë nga arma e zjarrit në trup.
Për pasojë, ai ishte dërguar për tretman mjekësor në QKUK. /Klankosova.tv
