Totaj e Abrashi në garë për të dytën herë për Prizrenin

Në qytetin që është i dyti më i madh në vend, Prizreni, në garë për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale kanë shkuar Shaqir Totaj i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Artan Abrashi i Lëvizjes Vetëvendosje.
Kliko linkun:https://www.facebook.com/reel/791617827043524
Atje janë bërë të gjitha përgatitjet nga institucionet përkatëse që duhet të jenë në gjendje gatishmërie për të ruajtur nesër votën e lirë.
Të drejtë vote në Prizren kanë rreth 188 mijë qytetarë, në 76 qendra të votimit dhe 236 vendvotime.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren