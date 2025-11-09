15.5 C
Shaqir Totaj do të votojë në Gjimnazin “Remzi Ademaj” në orën 11:00

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se së bashku me familjen do të votojë në Gjimnazin “Remzi Ademaj”, në orën 11:00.

“Unë, së bashku me familjen time, do të votoj në Gjimnazin ‘Remzi Ademaj’ nga ora 11:00”, ka deklaruar Totaj në njoftimin për media, raporton PrizrenPress.

