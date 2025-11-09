13.9 C
Prizren
E diel, 9 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Proces i qetë zgjedhor në Prizren, Bytyqi: Deri tani s’është raportuar për incidente

By admin

Bytyqi thotë se Policia e Kosovës ka ndërmarrë plan operativ për zgjedhjet e 9 nëntorit, që procesi të shkojë sa më i rregullt, transmeton Klankosova.tv.

Tutje, zyrtari policor tha se në Prizren, Suharekë, Dragash e Mamushë, nuk ka pasur ndonjë incident të raportuar deri në orën 14:00.

Megjithëse, ai tha se në e-mailin zyrtar të policisë kanë arritur dy ankesa, derisa shtoi se me të dalë në terren organet e rendit, kanë kuptuar se rastet e raportuara nuk kanë elemente për ndonjë vepër penale.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rritet pjesëmarrja në Prizren: 21,4% e qytetarëve kanë votuar deri në orën 17:00
Next article
Vetëvendosje: Arrestohet komisioneri i PDK-së në Korishë të Prizrenit pas një sulmi fizik ndaj qytetarit

Më Shumë

Fokus

Rezultatet e UBO Consulting – Totaj fiton edhe një mandat në Prizren

Sipas të dhënave preliminare nga exit poll-i i UBO Consulting, në Prizren, kandidati i PDK-së, Shaqir Totaj ka fituar edhe një mandat tjetër. Totaj ka...
Opinione

Fitorja e shpresës mbi urrejtjen

Mytaher Haskuka Demokrati socialist, mysliman, imigrant, fitoi qytetin e Nju Jorkut. Zohran Mamdani fitoi me shumicë, si kandidati i parë që fiton më shumë se...

24-orëshi shënon mbi 2 mijë gjoba trafiku

Vëllezërit Morina kishin nga dy plumba në trup, flet mjeku i Urgjencës në Malishevë

Varrosen vëllezërit që mbetën të vrarë nga dhëndri i tyre në Malishevë/VIDEO

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Cibona dalin nesër në shitje

Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Dy vëzhgues të zgjedhjeve sulmohen verbalisht në Prizren, policia jep detaje

Një grua tenton të vetëvritet në Prizren

Dogana e Kosovës sekuestron mallra të padeklaruara në pikën kufitare në Vërmicë, me vlerë rreth 8,000 euro

Kryetari i Malishevës ngushëllon familjen Morina pas vrasjes tragjike në Golluboc

Artan Abrashi dhe partnerët e koalicionit takohen në Shatërvan: Fitorja e Prizrenit është e pashmangshme

Sot pritet të lirohet nga spitali Astrit Isufi, i dyshuari për krimin e rëndë në Malishevë

Kjo është marrëveshja PDK – LDK në Prizren (Dokument)

Përvjetori i Adnan Abrashit| 12 vjet pa publicistin që nuk heshti kurrë përballë padrejtësive

Kurti në Korishë mbështet Artan Abrashin për balotazhin e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne