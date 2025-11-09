13.9 C
Prizren
E diel, 9 Nëntor, 2025
Policia në Prizren i çon në stacion dy komisionerë që u kapën mes vete

By admin

Dy persona në Korishë të Prizrenit janë shoqëruar në Polici.

Policia ka bërë të ditur se të dy personat janë shoqëruar në stacionin policor pas një zënke verbale, transmeton Klankosova.tv.

Siç bëhet e ditur, personat e dyshuar kanë qenë pjesë e procesit zgjedhor.

Derisa të njëjtit janë duke u marrë në pyetje.

