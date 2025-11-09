13.9 C
Prizren
E diel, 9 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Mamusha është komuna që po prin me numrin e votuesve

By admin

Komuna e Mamushës ka shënuar daljen më të lartë në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale, me 40.62 për qind të votuesve që kanë marrë pjesë deri në orën 14:45.

Ndërkaq, komuna e Rahovecit ka regjistruar daljen më të ulët, me vetëm 8.63 për qind të trupit votues që ka shkuar për të votuar deri më tani.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka përditësuar të dhënat për pjesëmarrjen në zgjedhjet e sotme që po mbahen për kryetarë komunash, në raundin e dytë.

Nga KQZ, është bërë e ditur se deri në orën 15:00, kanë votuar 187,132 persona.

Ndërsa deri në këto momente, vendvotimet e procesuara janë 1,068.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Policia në Prizren i çon në stacion dy komisionerë që u kapën mes vete
Next article
Konflikti në Korishë nuk ka lidhje me zgjedhjet

Më Shumë

Lajme

Kryetari i Malishevës ngushëllon familjen Morina pas vrasjes tragjike në Golluboc

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka shprehur ngushëllime për familjen Morina nga fshati Golluboc, pas ngjarjes tragjike ku dy djemtë e kësaj...
Lajme

Coftinari kokëbardhë i lëshuar sërish në habitatin e tij natyror në Parkun Kombëtar “Sharri”

Një individ i llojit të shpendit Coftinari kokëbardhë (Gyps fulvus), i njohur ndryshe si Shkaba, është rehabilituar dhe lëshuar sërish në natyrë pas një...

Konflikti në Korishë nuk ka lidhje me zgjedhjet

Policia në Prizren sekuestron tre patenta për tejkalim të shpejtësisë

Sulmoi me thikë dy persona në Suharekë, arrestohet i dyshuari

Blushi sjell librin e ri ‘pavarësisht përpjekjeve të disave që ai të mos botohej’

Lirohet nga QKUK-ja Astrit Isufi, i dyshuar për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

45 aksidente dhe mbi 1 mijë e 600 gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

Ndërprerje e energjisë sot në Gorozhub, Mile, Plane dhe një pjesë të Zhurit

Vëllezërit Morina kishin nga dy plumba në trup, flet mjeku i Urgjencës në Malishevë

Sir David Beckham, legjenda angleze shpallet kalorës nga mbreti Charles

Vërmicë: Konfiskohen 25% e parave të padeklaruara të një udhëtari

Tragjedia në Malishevë: Dy vëllezër të vdekur në Gollubovc

PDK-ja dhe LDK-ja lidhin koalicion për balotazhin në Prizren

Kapet burri me të cilin bashkëjetoi 15-vjeçarja që u raportua e zhdukur në Prizren

Dogana e Kosovës sekuestron mallra të padeklaruara në pikën kufitare në Vërmicë, me vlerë rreth 8,000 euro

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne