13.9 C
Prizren
E diel, 9 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Konflikti në Korishë nuk ka lidhje me zgjedhjet

By admin

Incidenti në Korishë mes dy vëzhguesve zgjedhorë  nuk ka lidhje me procesin zgjedhor.

Sipas raportimeve nga terreni, konflikti ka qenë vetëm verbal dhe nuk ka pasur përleshje fizike mes palëve të përfshira.

Të dy vëzhguesit janë shoqëruar nga Policia e Kosovës për të dhënë deklaratat e tyre, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.

Burime nga policia konfirmojnë se rasti është marrë për investim dhe se nuk ka pasur pasoja të tjera./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Mamusha është komuna që po prin me numrin e votuesve
Next article
Dy vëzhgues të zgjedhjeve sulmohen verbalisht në Prizren, policia jep detaje

Më Shumë

Fokus

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë dyshohet se u plagos gjatë përleshjes me viktimat

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në fshatin Golluboc të Malishevës, është arrestuar mëngjesin e sotëm. Ai është gjetur i plagosur nga Policia...
Sport

Prizreni ndan pikët me 2 Korrikun – barazim 2:2 në ‘Përparim Thaçi’

Në ndeshjen e zhvilluar sot në stadiumin “Përparim Thaçi”, Prizreni dhe 2 Korriku ndanë pikët pas një barazimi 2–2, raporton PrizrenPress. Prizrenasit e nisën ndeshjen me...

Dogana e Kosovës sekuestron mallra të padeklaruara në pikën kufitare në Vërmicë, me vlerë rreth 8,000 euro

Komuna e Prizrenit vazhdon afatin për aplikim për projektin “Ngritja e pemishteve me pemë arrore”

Shaqir Totaj falënderon Prizrenin për dashurinë dhe energjinë: Fitorja po vjen

Viktima vdiq në vend të ngjarjes, detaje për aksidentin në Prizren që e shkaktoi një polic

Arsi Bako fiton edicionin e tretë të Festivalit të Këngës

Zafir Berisha: Artan Abrashi mund ta çojë Prizrenin drejt zhvillimit

Rezultatet e UBO Consulting – Totaj fiton edhe një mandat në Prizren

Totaj e Abrashi në garë për të dytën herë për Prizrenin

Policia në Prizren sekuestron tre patenta për tejkalim të shpejtësisë

Smajl Latifi: Le të mobilizohemi për fitoren që na pret dhe të bëhemi gati për projektet e mëdha

Dita e tretë e fushatës në Mamushë, kandidatët shpalosin vizionet e tyre për komunën

Disa zona të Prizrenit mbesin pa ujë shkaku i punimeve në rrjetin ujësjellës

Shaqir Totaj: Prizreni po bëhet gjithnjë e më i gjelbër – përuruam parkun e ri pas atij të Ortakollit

Blushi sjell librin e ri ‘pavarësisht përpjekjeve të disave që ai të mos botohej’

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne