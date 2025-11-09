Konflikti në Korishë nuk ka lidhje me zgjedhjet

Incidenti në Korishë mes dy vëzhguesve zgjedhorë nuk ka lidhje me procesin zgjedhor.
Sipas raportimeve nga terreni, konflikti ka qenë vetëm verbal dhe nuk ka pasur përleshje fizike mes palëve të përfshira.
Të dy vëzhguesit janë shoqëruar nga Policia e Kosovës për të dhënë deklaratat e tyre, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.
Burime nga policia konfirmojnë se rasti është marrë për investim dhe se nuk ka pasur pasoja të tjera./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren